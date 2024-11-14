Где в России можно освоить редкие народные ремесла

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России продолжают возрождаться уникальные народные промыслы, внося вклад в развитие культуры и туризма небольших городов. Высшая школа экономики определила пять таких мест, где можно познакомиться с традициями декоративного искусства и даже освоить их на практике.

Фото: commons.wikimedia.org by SerEvt777, CC BY-SA 4.0

Касимов, Рязанская область

В этом городе можно встретить мастеров, которые продолжают традицию создания вырковской игрушки из красной глины.

Эти фигурки зародились в деревне Вырково в начале XX века и славятся своими светло-коричневыми узорами. Современные ремесленники проводят мастер-классы по созданию и росписи этих уникальных изделий в местном музее.

Скопин, Рязанская область

Здесь с XVII века создают знаменитую скопинскую керамику, которая отличает простота форм и насыщенные цвета.

Мастера используют технику обварки и задымления, чтобы придать изделиям сероватый оттенок и необычные узоры. Посетители могут попробовать свои силы в этом ремесле на мастер-классах в краеведческом музее.

Таруса, Калужская область

Таруса — родина редкого вида ручного плетения "перевить". Это искусство требует тщательной работы с нитями для создания узоров, напоминающих кружево.

Символы, изображенные на изделиях, несут своеобразные послания, а посетители галереи могут разработать собственный узор на мастер-классе.

Семенов, Нижегородская область

Семенов известен хохломской росписью, где красные, золотые и черные цвета украшают деревянные изделия.

Техника обжига, благодаря которой деревянные ложки и чаши приобретают золотистый оттенок, делает хохлому одним из самых известных народных промыслов России. На мастер-классах в музее "Золотая хохлома" можно освоить элементы хохломской росписи.

Крестцы, Новгородская область

В Крестцах мастерицы занимаются уникальной крестецкой строчкой, или ажурной вышивкой.

Этот стиль, сформировавшийся в XIX веке, известен строгими геометрическими узорами, создаваемыми техникой "ломаной иглы". На фабрике "Крестецкая строчка" посетители могут ознакомиться с этапами работы мастеров и даже попробовать свои силы в этом ремесле.

Уточнения

Наро́дные худо́жественные про́мыслы (народное ремесло) — изготовление изделий из простых подручных материалов при помощи несложных инструментов. Этот традиционный вид промысла разнообразен творческими видами деятельности, где вещи создаются собственноручно.



Хохлома́ — старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 год, представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами, выглядит ярко, несмотря на тёмный фон. Для создания рисунка используются такие цвета, как красный, жёлтый, оранжевый, немного зелёный и голубой.

