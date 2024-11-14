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В какие популярные туристические страны россиянам добираться дольше всего

4:18
Туризм

Путешествия — это увлекательный способ открыть для себя новые культуры, природу и традиции. Однако для россиян некоторые направления могут оказаться довольно удаленными и потребовать значительного времени на дорогу. В этой статье мы рассмотрим популярные туристические страны, до которых россиянам добираться дольше всего, а также причины, по которым эти поездки могут занять много времени.

В какие популярные туристические страны россиянам добираться дольше всего
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, CC BY 2.0

1. Австралия

Австралия — одно из самых удалённых туристических направлений для россиян.

Долгие перелеты. Прямых рейсов из России в Австралию нет, поэтому путешественникам придётся делать пересадки в других странах. Время в пути может составлять от 20 до 30 часов, в зависимости от маршрута и времени ожидания.

Внутренние расстояния. Даже после прибытия в страну, расстояния между крупными городами, такими как Сидней и Мельбурн, могут занять несколько часов на внутреннем транспорте.

2. Новая Зеландия

Новая Зеландия привлекает туристов своими потрясающими пейзажами и уникальной природой, но добраться до нее не так просто.

Удалённость. Для россиян перелёт может занять от 25 до 35 часов с учётом пересадок. Наиболее удобные маршруты проходят через крупные хабы, такие как Дубай или Сингапур.

Транспорт внутри страны. Внутренние перелёты между островами могут занимать дополнительное время.

3. Канада

Канада известна своими красивыми природными пейзажами и культурным разнообразием, но путь туда может быть долгим.

Долгие перелёты: Прямые рейсы из России в Канаду есть только в некоторые города, такие как Торонто. Время в пути может варьироваться от 10 до 15 часов, а с пересадками — до 20 часов.

Расстояния внутри страны. Канада — огромная страна, и перемещение между городами может занимать много времени.

4. Южноафриканская республика (ЮАР)

Южноафриканская Республика привлекает туристов своими национальными парками и культурным наследием, но добраться до неё может быть сложно.

Долгие перелёты. Перелёты из России часто требуют пересадок в Европе или на Ближнем Востоке и могут занимать от 15 до 25 часов.

Проблемы с транспортом. Внутренние поездки могут быть затруднены из-за расстояний между основными туристическими объектами.

5. Индия

Индия — это страна с богатой историей и культурой, но добраться до неё также может быть затруднительно.

Долгие перелеты: Прямые рейсы доступны только из некоторых крупных городов России, а в большинстве случаев придётся делать пересадки. Время в пути может составлять от 12 до 20 часов.

Транспорт внутри страны. Внутренние поездки на поездах могут занимать много времени из-за больших расстояний и возможных задержек.

6. Филиппины

Филиппины славятся своими пляжами и тропической природой, но добраться до них может быть непросто.

Долгие перелёты. Перелёты из России обычно требуют пересадок в других странах и могут занимать от 15 до 25 часов.

Внутренние перемещения. Путешествия между островами часто требуют дополнительных перелётов или паромов, что увеличивает общее время в пути.

7. Бразилия

Бразилия — это огромная страна с богатой культурой и природными красотами, но добраться до неё сложно.

Долгие перелёты. Перелёты из России обычно требуют нескольких пересадок и могут занимать от 20 до 30 часов.

Внутренние расстояния. Бразилия занимает большую территорию, и перемещение между городами может занять много времени.

Несмотря на длительность путешествия, эти страны могут предложить незабываемые воспоминания и впечатления, которые стоят затраченных усилий.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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