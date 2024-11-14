Казань попала в топ-5 самых популярных городов России для путешествий среди молодёжи

Казань заняла пятую позицию среди российских городов, наиболее популярных среди путешественников в возрасте 18-26 лет. За период с мая по октябрь 2024 года 3,3% всех бронирований на платформе OneTwoTrip пришлось на столицу Татарстана. По сравнению с прошлым годом интерес к Казани вырос на 10%.
Топ-5 самых популярных городов в России для молодых путешественников:
1. Москва – 22,4% бронирований;
2. Сочи – 12,7%;
3. Санкт-Петербург – 11,3%;
4. Калининград – 8,9%;
5. Казань – 3,3%.
Помимо российских направлений, среди зарубежных городов молодые путешественники чаще всего выбирали Сеул, Стамбул и Дубай.
Стоит отметить, что Казань уже в который раз входит в список популярных направлений для отдыха, в том числе и на новогодние каникулы.
С 1 января 2025 года в Казани вводится туристический налог. Он составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах города. Такой шаг направлен на развитие туризма и улучшение инфраструктуры столицы Татарстана.
Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.
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