Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные яичные котлеты: простой рецепт с необычными ингредиентами
На что обратить внимание при выборе дивана
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло
Как выбрать идеальный пуховик для женщин plus size
Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой
Хоккеиста Макарова отстранили во Франции за допинг

Россиянам назвали страны, которые практически не дают визы

Туризм

Она отметила, что все консульства США и визовые центры в России закрыты. В связи с этим, для оформления визы россиянам придется отправляться в такие страны, как Казахстан, Турция, Сербия, Азербайджан или Армения.

Россиянам назвали страны, которые практически не дают визы
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Она также указала, что в настоящее время получить визу в другие страны также непросто. Россияне сталкиваются с частыми отказами в выдаче визы в США. Ситуация осложняется тем, что все консульские учреждения США на территории РФ закрыты, и функционирование визовых центров приостановлено.

Для решения этого вопроса минимум необходимо отправиться в Казахстан, Турцию, Сербию, Азербайджан или Армению. Кроме того, она отметила, что процесс получения визы в Норвегию стал затруднённым, передает NEWS. ru.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Авто
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках Аудио 
Легенды среди собак: удивительные факты о немецкой овчарке
Домашние животные
Легенды среди собак: удивительные факты о немецкой овчарке Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Последние материалы
На что обратить внимание при выборе дивана
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло
Как выбрать идеальный пуховик для женщин plus size
Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой
Хоккеиста Макарова отстранили во Франции за допинг
Минэкономразвития РФ сообщило об ускорении роста цен
Учёные обнаружили нейтринный туман, который мешает поиску тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.