Россиянам назвали страны, которые практически не дают визы

Она отметила, что все консульства США и визовые центры в России закрыты. В связи с этим, для оформления визы россиянам придется отправляться в такие страны, как Казахстан, Турция, Сербия, Азербайджан или Армения.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Она также указала, что в настоящее время получить визу в другие страны также непросто. Россияне сталкиваются с частыми отказами в выдаче визы в США. Ситуация осложняется тем, что все консульские учреждения США на территории РФ закрыты, и функционирование визовых центров приостановлено.

Для решения этого вопроса минимум необходимо отправиться в Казахстан, Турцию, Сербию, Азербайджан или Армению. Кроме того, она отметила, что процесс получения визы в Норвегию стал затруднённым, передает NEWS. ru.