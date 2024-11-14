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Сказочное путешествие поезда Деда Мороза начнётся 19 ноября

3:48
Туризм

В России с 19 ноября 2024 года начинается волшебное путешествие поезда Деда Мороза. Уже в четвёртый раз этот уникальный состав отправится в путь, чтобы подарить детям и взрослым настоящую сказку. Поезд проедет почти 30 тысяч километров и посетит 63 города по всей стране. В программе — увлекательные квесты, театральные постановки, встреча с Дедом Морозом и другие праздничные развлечения.

Сказочное путешествие поезда Деда Мороза начнётся 19 ноября
Фото: Wikimedia Commons by Leonrid is licensed under Public domain

Путеводитель по волшебному маршруту: от Тайшета до Великого Устюга

Поезд стартует в Тайшете, на нулевом километре БАМа, и завершит свой путь в Великом Устюге — родном городе Деда Мороза. На этом захватывающем маршруте состав будет проезжать через ключевые города, такие как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и другие. Однако в этом сезоне не все крупные города будут включены в маршрут.

Например, Пермь, Тверь, Казань и Ростов-на-Дону не попадут в этот список. Организаторы обещают, что в будущем году маршрут будет расширен, и новые города появятся благодаря средствам, собранным с продажи билетов.

Заветные даты остановок:

— 29 декабря — Нижний Новгород;

— 31 декабря — Екатеринбург;

— 3 января — Москва;

— 6-7 января — Санкт-Петербург;

— 8 января — Петрозаводск;

— 9 января — Мурманск;

— 11 января — Котлас и Великий Устюг.

Для всех желающих будут доступны две основные программы:

1. Посещение передвижной резиденции Деда Мороза. Это квест "Сказочная деревня", где дети смогут не только встретиться с Дедом Морозом, но и получить памятный подарок, насладиться чаепитием в вагоне-ресторане. Стоимость билетов варьируется от 2450 до 2950 рублей в зависимости от возраста ребёнка.

2. Кукольный театр. Для маленьких зрителей будет поставлена классическая новогодняя сказка с участием кукольных персонажей. Билеты на представление также стоят от 2450 до 2950 рублей.

Билеты можно приобрести исключительно онлайн через официальный сайт РЖД с 22 октября. Обратите внимание: льготные тарифы не предусмотрены, а оплата через "Пушкинскую карту" невозможна.

В поезде Деда Мороза предусмотрены:

— Приёмная Деда Мороза, где каждый ребёнок сможет пообщаться с главным новогодним волшебником.

— Игровая площадка "Сказочная деревня", где маленькие путешественники смогут увлекательно провести время.

— Вагон-сцена для театрализованных представлений.

— Кукольный театр, который познакомит детей с классическими новогодними сказками.

— Лавка Деда Мороза, где можно приобрести сувениры и подарки на память.

Кроме того, на всех станциях, где поезд будет делать длительные остановки, Дед Мороз лично выйдет поприветствовать гостей и устроить памятные фото.

Туристический информационный центр Вологодской области также объявил тендер на поиск актёра, который исполнит роль Деда Мороза в этом путешествии. Контракт на роль обойдётся в 380 тысяч рублей. Вместе с Дедом Морозом в поездке будут и другие сказочные персонажи — Ледяной мальчик, Хрустальная девочка, Снеговики и Фьёки, чтобы создать настоящую зимнюю сказку.

 

Уточнения

Тайше́т — город в России, административный центр Тайшетского района Иркутской области.

Вели́кий У́стюг (историческое название У́стюг) — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области.

Приключенческая игра (англ. adventure game) или квест (от англ. quest) — один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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