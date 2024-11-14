Распродажу билетов запустила иностранная авиакомпания: стоимость билетов до 10 тысяч

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов со значительными скидками, сообщается на официальном сайте перевозчика.

С 13 по 14 ноября 2024 года можно приобрести билеты на международные рейсы этого лоукостера по цене до 10 тысяч рублей. Путешествовать на этих рейсах можно с 25 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года. Участники программы лояльности BolBol получат доступ к акции.

В числе международных направлений распродажи — рейсы из Стамбула в Софию, Тирану и Скопье с ценами от 9 евро (около 938 рублей), не включая сборы. Также доступны билеты из Москвы в Измир за 69 евро (примерно 7,1 тысячи рублей) и рейс из Москвы в Анталью за 89 евро (приблизительно 9,2 тысячи рублей) плюс сборы.