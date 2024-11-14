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На каких необычных видах транспорта можно передвигаться в путешествии

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Туризм

Путешествия привлекают не только новыми местами, но и уникальными приключениями, после которых остаются яркие воспоминания. Эксперты составили список необычных видов транспорта в путешествиях, сообщает "Рамблер".

На каких необычных видах транспорта можно передвигаться в путешествии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, катание на собачьих упряжках давно доступно в России. А канатные дороги, используемые в туристических зонах, позволяют наслаждаться панорамными видами с высоты.

Водное такси в Венеции и аренда велосипедов с прицепами в Нидерландах позволяют быстро передвигаться по городу и изучать достопримечательности.

Катание на рикшах в Индии и Японии делает путешествие по узким улочкам колоритным.

В некоторых городах, таких как Лос-Анджелес, скейтборды стали модным способом передвижения среди молодежи.

Уточнения

Тра́нспорт — со­во­куп­ность всех ви­дов пу­тей со­об­ще­ния, транс­порт­ных средств, технических уст­ройств и со­ору­же­ний на пу­тях со­об­ще­ния, обес­пе­чи­ваю­щих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая от­расль эко­но­ми­ки, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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