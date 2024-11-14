На каких необычных видах транспорта можно передвигаться в путешествии

Путешествия привлекают не только новыми местами, но и уникальными приключениями, после которых остаются яркие воспоминания. Эксперты составили список необычных видов транспорта в путешествиях, сообщает "Рамблер".
Например, катание на собачьих упряжках давно доступно в России. А канатные дороги, используемые в туристических зонах, позволяют наслаждаться панорамными видами с высоты.
Водное такси в Венеции и аренда велосипедов с прицепами в Нидерландах позволяют быстро передвигаться по городу и изучать достопримечательности.
Катание на рикшах в Индии и Японии делает путешествие по узким улочкам колоритным.
В некоторых городах, таких как Лос-Анджелес, скейтборды стали модным способом передвижения среди молодежи.
Тра́нспорт — совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая отрасль экономики, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
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