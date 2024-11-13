Министр внутренних дел Финляндии рассказала, почему границу между Россией и Финляндией не откроют

Телеканал MTV Huomenta Suomen сообщает, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой, так как угроза безопасности не изменилась. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
По её словам, "угрозы остаются на прежнем уровне". Финские власти считают, что если граница будет открыта, это может привести к возобновлению миграционного потока.
"В настоящее время нет оснований для пересмотра решения о закрытии границы", — добавила она.
Кроме того, Рантанен отметила, что погодные условия не влияют на решение о границе.
Ранее портал Ilta-Sanomat сообщал, что зимой может быть проведён эксперимент по открытию границы, чтобы неблагоприятные погодные условия затруднили движение мигрантов.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
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