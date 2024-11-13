Министр внутренних дел Финляндии рассказала, почему границу между Россией и Финляндией не откроют

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Телеканал MTV Huomenta Suomen сообщает, что граница между Финляндией и Россией останется закрытой, так как угроза безопасности не изменилась. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner, CC BY-SA 3.0

По её словам, "угрозы остаются на прежнем уровне". Финские власти считают, что если граница будет открыта, это может привести к возобновлению миграционного потока.

"В настоящее время нет оснований для пересмотра решения о закрытии границы", — добавила она.

Кроме того, Рантанен отметила, что погодные условия не влияют на решение о границе.

Ранее портал Ilta-Sanomat сообщал, что зимой может быть проведён эксперимент по открытию границы, чтобы неблагоприятные погодные условия затруднили движение мигрантов.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



