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Минсельхоз РФ предлагает создать Винный гид для стран БРИКС

1:00
Туризм

Министерство сельского хозяйства России предложило рассмотреть возможность создания "Винного гида" для стран БРИКС. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на Международном форуме "Всемирный день качества".

Минсельхоз РФ предлагает создать Винный гид для стран БРИКС
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain

Он отметил, что вина из России получили положительные отзывы, и предложил Минпромторгу подумать о создании такого гида, учитывая растущее число стран-участниц БРИКС, которые также производят качественные вина. Ранее на Российском винодельческом форуме специальный представитель президента России Борис Титов упомянул возможность формирования винодельческого союза стран БРИКС.

Проект "Винный гид России" реализуется ежегодно при участии Роскачества, Минпромторга, Минсельхоза и Ассоциации виноградарей и виноделов России с поддержкой АО "Россельхозбанк". Он охватывает все ключевые винодельческие регионы страны.

 

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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