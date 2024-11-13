Стюардесса назвала причины высоких цен на продукты питания в аэропортах

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Внутри аэропортов многие путешественники замечают, что цены на еду, напитки, сувениры и даже мелкие бытовые товары значительно выше, чем за их пределами. Стюардессы, часто бывающие в разных аэропортах мира, прекрасно знакомы с этой ситуацией и объясняют несколько причин такого ценообразования, сообщает "Рамблер".

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Аэропорты — это ограниченное пространство с интенсивным пассажирским потоком, где каждый квадратный метр имеет огромную ценность. Магазины и рестораны вынуждены платить высокую арендную плату за свои площади, и, чтобы окупить затраты, им приходится повышать цены на свои товары и услуги.

Для доставки товаров в магазины и кафе на территории аэропортов необходим особый контроль и строгая проверка, что увеличивает расходы на логистику. Это особенно касается продуктов питания и товаров, которые поставляются в специальных условиях. Все это сказывается на конечной стоимости.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.



Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

