Формируется список туроператоров для безвизовых поездок в Китай

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минэкономразвития России начало составление списков туроператоров на 2025 год, которые смогут работать по межправительственным соглашениям о безвизовых групповых поездках с Китаем, сообщает PrimaMedia.

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В Забайкалье в 2024 году в этом списке числится 14 компаний. Туроператорам, желающим участвовать в данной программе, необходимо обратиться в местные органы власти для получения информации о сроках, необходимых документах и критериях для включения в списки.

Министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова отметила, что претенденты должны быть зарегистрированы в федеральном реестре туроператоров и заниматься въездным или выездным туризмом. Все необходимые разъяснения можно получить в министерстве.

Граждане могут воспользоваться механизмом безвизовых групповых обменов, если они путешествуют в составе групп от пяти до 50 человек, сформированных туроператорами из утвержденного списка на сайте Минэкономразвития России.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" нацелен на увеличение числа путешествий по России до 140 миллионов в год к 2030 году и на стимулирование экономического роста через развитие туристической отрасли. Проект предполагает создание удобных, безопасных и интересных условий для путешествий по стране.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.





Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

