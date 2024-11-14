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Минсельхоз России предложил создать винный гид стран БРИКС

1:36
Туризм

Минсельхоз России предложил рассмотреть возможность создания "Винного гида" стран БРИКС. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на Международном форуме "Всемирный день качества".

Минсельхоз России предложил создать винный гид стран БРИКС
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain

"Если говорить о БРИКС, мне кажется, по результатам того, что мы видели, все остались довольны нашим вином. Я предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы создать "Винный гид" для стран БРИКС. Видите, сколько стран уже присоединилось, и у них тоже есть отличные вина", — отметил Увайдов.

Ранее, на Российском винодельческом форуме, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предложил, что российские виноделы могут инициировать создание винодельческого союза стран БРИКС.

Проект "Винный гид России" существует с 2015 года и реализуется ежегодно в сотрудничестве с Минпромторгом, Минсельхозом России, Ассоциацией виноградарей и виноделов, а также при поддержке Россельхозбанка. Этот проект охватывает ведущие винодельческие регионы страны и служит важным инструментом для продвижения отечественного вина на международной арене.

Международный форум "Всемирный день качества" проходит с 11 по 15 ноября в гибридном формате. Тема форума в этом году — "Горизонты развития". Генеральным информационным партнером мероприятия является ТАСС.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

ТАСС — действующее в России с 1904 года государственное информационное агентство.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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