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Pegasus Airlines запускает распродажу билетов с большими скидками

1:18
Туризм

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила о начале распродажи билетов на международные рейсы. По информации с официального сайта перевозчика, в период с 13 по 14 ноября 2024 года можно приобрести билеты по сниженным ценам, начиная от 9 евро. Акция действует на перелёты с 25 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года и доступна для участников программы лояльности BolBol.

Pegasus Airlines запускает распродажу билетов с большими скидками
Фото: Wikimedia Commons by Aero Icarus is licensed under Public domain

Например, билеты на рейсы из Стамбула в Софию, Тирану и Скопье можно купить всего за 9 евро (около 938 рублей), а из Москвы в Измир — за 69 евро (приблизительно 7100 рублей). Также доступны билеты из Москвы в Анталью за 89 евро (примерно 9200 рублей). Все цены указаны без учёта сборов.

Кроме того, эксперты из "Авиасейлса" поделились полезными рекомендациями по поиску дешевых авиабилетов. По их мнению, для поездок по России в летний и весенний сезоны стоит бронировать билеты заранее — зимой за два-три месяца, осенью — минимум за неделю до вылета.

Уточнения

Pegasus Airlines (тур. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.) — турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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