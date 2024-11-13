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Туристам станет проще добраться до Сианя из Владивостока

1:00
Туризм

С 3 декабря из Владивостока начнутся прямые рейсы в один из самых известных культурных городов Китая — Сиань.

Туристам станет проще добраться до Сианя из Владивостока
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info

Эта новость, подтверждённая правительством Приморского края, порадует путешественников, которые стремятся познакомиться с богатой историей и достопримечательностями Китая.

В Сиане туристам предложено множество вариантов досуга на любой вкус.

Можно посетить знаменитую Терракотовую армию, мавзолей Цинь Шихуанди, увидеть экспонаты в музее изобразительных искусств, побывать у Большой и Малой пагод диких гусей, насладиться музыкальным шоу фонтанов, прогуляться по историческим кварталам города или подняться на живописную гору Хуашань.

По информации от властей Приморья, направления в Китай занимают лидирующие позиции по популярности среди российских туристов.

Особенно востребован среди путешественников Пекин, хотя интерес к другим китайским городам также высок.

Уточнения

Сиа́нь (кит. 西安, пиньинь Xī'ān, палл. Сиань) — город субпровинциального значения в провинции Шэньси (КНР), место пребывания правительства провинции, город существует более 3100 лет, некоторое время являлся самым крупным (как по площади, так и по числу жителей) городом мира.  Старое название города — Чанъань (кит. трад. 長安, упр. 长安, пиньинь Cháng'ān, палл. Чанъань), в переводе — «долгий мир».

«Терракотовая армия» (кит. трад. 兵馬俑, упр. 兵马俑, пиньинь bīngmǎ yǒng, палл. бинма юн) — принятое название захоронения по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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