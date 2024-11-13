Где и когда открываются горнолыжные курорты: всё о зимнем сезоне

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горнолыжные курорты России постепенно готовятся к открытию зимнего сезона, и первым из них в этом году станет Архыз, расположенный в Карачаево-Черкесии, сообщает tourdom.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, CC BY-SA 4.0

Курорт откроет свои двери 15 ноября — в этот день запланирован запуск трасс на северном склоне, где лыжники и сноубордисты смогут наслаждаться катанием на высоте 2500 метров.

Генеральный директор курорта Роман Киранчук сообщил, что в ноябре ожидается рекордное число гостей — около 40 тысяч, что почти вдвое превышает туристический поток 2023 года.

Шерегеш присоединится к зимнему сезону всего на день позже, 16 ноября, однако вначале только в тестовом режиме. Для туристов откроются некоторые подъемники и трассы, а также начнет курсировать поезд «Шерегеш-экспресс», предназначенный для перевозки отдыхающих на курорт. Официальный старт сезона намечен на 23 ноября, к этому времени запланирован массовый спуск со склонов.

Горнолыжные курорты в Сочи начнут работу только в декабре. Ожидается, что туристов разместят уже в начале месяца, но комфортное катание станет возможным ближе к Новому году, что будет зависеть от погодных условий и уровня снега. В то же время, отели на курортах уже забронированы на 90% на ближайшие даты, так что желающим отдохнуть на склонах стоит поторопиться.