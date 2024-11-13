Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic
Почему появляется плесень в теплице, и как с ней справиться
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости

Где и когда открываются горнолыжные курорты: всё о зимнем сезоне

1:35
Туризм

Горнолыжные курорты России постепенно готовятся к открытию зимнего сезона, и первым из них в этом году станет Архыз, расположенный в Карачаево-Черкесии, сообщает tourdom.ru.

Где и когда открываются горнолыжные курорты: всё о зимнем сезоне
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, CC BY-SA 4.0

Курорт откроет свои двери 15 ноября — в этот день запланирован запуск трасс на северном склоне, где лыжники и сноубордисты смогут наслаждаться катанием на высоте 2500 метров.  

Генеральный директор курорта Роман Киранчук сообщил, что в ноябре ожидается рекордное число гостей — около 40 тысяч, что почти вдвое превышает туристический поток 2023 года.  

Шерегеш присоединится к зимнему сезону всего на день позже, 16 ноября, однако вначале только в тестовом режиме. Для туристов откроются некоторые подъемники и трассы, а также начнет курсировать поезд «Шерегеш-экспресс», предназначенный для перевозки отдыхающих на курорт. Официальный старт сезона намечен на 23 ноября, к этому времени запланирован массовый спуск со склонов.  

Горнолыжные курорты в Сочи начнут работу только в декабре. Ожидается, что туристов разместят уже в начале месяца, но комфортное катание станет возможным ближе к Новому году, что будет зависеть от погодных условий и уровня снега. В то же время, отели на курортах уже забронированы на 90% на ближайшие даты, так что желающим отдохнуть на склонах стоит поторопиться.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости
Почему беговую дорожку не стоит держать дома?
Где и когда открываются горнолыжные курорты: всё о зимнем сезоне
Вкусный и наваристый борщ с квашеной капустой: рецепт, проверенный временем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.