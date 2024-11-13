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Зимний сезон стартует: Московская усадьба Деда Мороза приглашает на праздник

1:05
Туризм

В Московской усадьбе Деда Мороза стартовал зимний сезон. Для посетителей подготовлены увлекательные интерактивные экскурсии, мультимедийные квесты, интересные мастер-классы и новые декорации от талантливых художников, сообщает m24.ru.

Зимний сезон стартует: Московская усадьба Деда Мороза приглашает на праздник
Фото: собственная работа by Leonrid, CC BY-SA 4.0

Кроме того, в столичной резиденции зимнего персонажа открылась Академия Нового года, где юные талантливые ученики могут освоить секреты волшебства, а также научиться "снежкоделанию", "волшебствотворению" и "желаньезагадыванию". Гостей ждет увлекательный квест, множество интересных заданий и диплом об окончании Академии.

Также для всех желающих организован квест под названием "Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом". В компании Снеговика маленькие сыщики отправятся в захватывающее путешествие по сказочным мирам, чтобы разобраться в причинах изменения сезона и вернуть Деду Морозу его любимое время года.

Фото используется в качестве иллюстрации.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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