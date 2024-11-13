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Воздух озера Комо: новый сувенир из Италии

2:26
Туризм

Путешественники часто привозят из поездок сувениры; магниты, рождественские украшения, брелоки и открытки. Но те, кто посещает итальянский город Комо на берегу одноимённого озера, могут купить нечто уникальное — банку с воздухом озера Комо.

Воздух озера Комо: новый сувенир из Италии
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Озеро_Комо,_Італія.jpg by KhrystynaMogyliuk

ItalyComunica, коммуникационная компания, продаёт 13,5-унционные банки "чистого воздуха с самого красивого озера в мире" по цене около 11 долларов за штуку. Темно-синяя этикетка на банке изображает лодку на фоне живописного озера.

"Открывайте банку всякий раз, когда вам нужно отвлечься, успокоиться или просто насладиться красотой. Это не просто продукт, а осязаемое воспоминание о визите на озеро, которое вы забираете с собой", — рекомендует Давиде Абаньяле, специалист по маркетингу.

Автор идеи, отметил, что консервированный воздух не просто сувенир, а способ сохранить моменты, которые останутся в сердце. Для более практичного применения банки можно использовать в качестве контейнера для ручек и карандашей.

"Предпочёл бы видеть туристов с шёлковыми шарфами, знаменитыми для региона, но поддерживает идею продажи банок с воздухом как способ сохранить тёплые воспоминания об отдыхе". — признаётся Алессандро Рапинезе, мэр города Комо.

Озеро Комо, известное в Италии как Лаго-ди-Комо, расположено на севере страны у подножия Альп, недалеко от Швейцарии.

Этот живописный регион стал излюбленным местом отдыха: здесь имеют дома такие знаменитости, как Джордж Клуни, а также сняты известные фильмы, такие как "Казино Рояль" и "Двенадцать друзей Оушена".

Однако озеро Комо, не единственное место, где продаётся консервированный воздух. Дженнаро Чиараволо, итальянский предприниматель ещё после Второй мировой войны начал продавать воздух из Неаполя в консервных банках.

В наши дни можно купить канистры с воздухом Кавказких гор, бутылки с воздухом из разных уголков России, для тоскующих по дому или баллоны с кислородом в высокогорных регионах.

Однако эксперты, отмечают, что польза от кислородных баллонов в таких местах скорее основана на эффекте плацебо, чем на научных данных.

Уточнения

Ко́мо (итал  Lago di Como), — третье по величине озеро Италии (длина — 47 км, ширина — до 4 км), одно из самых глубоких в Европе (до 410 м). Состоит из трёх рукавов длиной от 26 км. Питается рекой Адда. Берёт название от прибрежного города Комо, господствующие ветра — брева, южный ветер, обыкновенно дующий днем до вечера, и тивано, или северный ветер, дующий ночью и ранним утром.

Сувени́р (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении страны, города, национального парка, музея, храма, объекта культуры, какого-то другого места или мероприятия туристами, паломниками и др..

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала «Скорая помощь» и фильма «От заката до рассвета». 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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