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Туристка требует 5 миллионов долларов за ожоги от чая во время рейса на самолёте EgyptAir

1:26
Туризм

Туристка из США подала иск на сумму 5 миллионов долларов, требуя компенсацию за ожоги, полученные от горячего чая во время рейса EgyptAir из Нью-Йорка в Каир, сообщает "Рамблер".

Туристка требует 5 миллионов долларов за ожоги от чая во время рейса на самолёте EgyptAir
Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

Инцидент произошел, когда самолет попал в зону турбулентности, и чай пролился на 35-летнюю пассажирку. Она утверждает, что получила ожоги на нижней части живота, внутренней стороне правого бедра и ягодицах. Хотя инцидент произошел в феврале, женщина рассказала о своих травмах только на днях.

По словам истца, бортпроводники не прекратили раздачу напитков, несмотря на предстоящую турбулентность, о которой они, как она считает, были осведомлены.

Также туристка указывает на неисправный откидной столик, на который был поставлен стакан с чаем, что привело к его опрокидыванию. Адвокат пострадавшей считает, что авиакомпания могла бы предотвратить травмы пассажиров, если бы использовала крышки для напитков.

Авиакомпании часто сталкиваются с подобными исками, но добиться многомиллионных компенсаций пока никому не удалось. Например, в прошлом году Lufthansa предложила 500 евро пассажиру за пролив горячего кофе, а Ryanair согласилась выплатить 3500 фунтов после инцидента с несовершеннолетним туристом.

Уточнения

EgyptAir — авиакомпания, флагманский перевозчик Египта и член Star Alliance.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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