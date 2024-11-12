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Американцы считают русских слишком суеверными и боятся их

1:01
Туризм

Российский тревел-блогер поделился своими наблюдениями о заблуждениях американцев относительно русских, сообщает "Рамблер".

Американцы считают русских слишком суеверными и боятся их
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

В своем блоге на платформе "Дзен" он отметил, что многие жители США считают русских чрезмерно суеверными, якобы они развешивают в домах мешочки с травами и используют амулеты для защиты от неудач. Однако, по словам автора, его знакомые, побывавшие в Америке, утверждают, что сами американцы гораздо более суеверны, особенно в южных штатах, где у многих можно увидеть кроличьи лапки в качестве талисманов.

Также блогер упомянул о распространенном мифе о русской мафии и преступности. Этот стереотип настолько укоренился в сознании американцев, что многие из них избегают общения с эмигрантами из России. Он отметил, что этот миф возник еще в девяностых годах, когда в США приезжало много русских, бежавших от уголовного преследования.

 

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Суеве́рие — предрассудок, представляющий собой практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят себе обоснования. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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