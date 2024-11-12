Американцы считают русских слишком суеверными и боятся их

Российский тревел-блогер поделился своими наблюдениями о заблуждениях американцев относительно русских, сообщает "Рамблер".
В своем блоге на платформе "Дзен" он отметил, что многие жители США считают русских чрезмерно суеверными, якобы они развешивают в домах мешочки с травами и используют амулеты для защиты от неудач. Однако, по словам автора, его знакомые, побывавшие в Америке, утверждают, что сами американцы гораздо более суеверны, особенно в южных штатах, где у многих можно увидеть кроличьи лапки в качестве талисманов.
Также блогер упомянул о распространенном мифе о русской мафии и преступности. Этот стереотип настолько укоренился в сознании американцев, что многие из них избегают общения с эмигрантами из России. Он отметил, что этот миф возник еще в девяностых годах, когда в США приезжало много русских, бежавших от уголовного преследования.
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