Роскачество проверит качество работы туристических сервисов

Роскачество и Росаккредитация планируют включить туристические агрегаторы в реестр надежных онлайн-платформ и провести проверку их качества, сообщает ТАСС.
По информации, предоставленной Роскачеством, этот реестр создается совместно с Минпромторгом России, Росаккредитацией и Центром развития перспективных технологий. В него уже входят маркетплейсы и интернет-магазины, а с конца года в него смогут добавляться и сервисы в сфере туризма.
Темы включения туристических агрегаторов обсуждались на сессии "Доверенные онлайн-площадки: новый уровень качества и безопасности в интернет-торговле" в рамках международного форума "Всемирный день качества".
Как уточнили в Роскачестве, методика оценки включает более 80 критериев, сгруппированных на семь категорий. В реестр будут внесены только те платформы, которые соответствуют строгим требованиям по безопасности, полноте информации и защите данных пользователей.
Для проверки будут использоваться тайные покупатели, а также будет оценена доступность платформ для людей с нарушениями зрения. Одним из основных требований станет наличие классифицированных объектов размещения, поскольку согласно российскому законодательству все гостиницы должны иметь одну из шести категорий.
Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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