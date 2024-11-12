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Роскачество проверит качество работы туристических сервисов

1:24
Туризм

Роскачество и Росаккредитация планируют включить туристические агрегаторы в реестр надежных онлайн-платформ и провести проверку их качества, сообщает ТАСС.

Роскачество проверит качество работы туристических сервисов
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

По информации, предоставленной Роскачеством, этот реестр создается совместно с Минпромторгом России, Росаккредитацией и Центром развития перспективных технологий. В него уже входят маркетплейсы и интернет-магазины, а с конца года в него смогут добавляться и сервисы в сфере туризма.

Темы включения туристических агрегаторов обсуждались на сессии "Доверенные онлайн-площадки: новый уровень качества и безопасности в интернет-торговле" в рамках международного форума "Всемирный день качества".

Как уточнили в Роскачестве, методика оценки включает более 80 критериев, сгруппированных на семь категорий. В реестр будут внесены только те платформы, которые соответствуют строгим требованиям по безопасности, полноте информации и защите данных пользователей.

Для проверки будут использоваться тайные покупатели, а также будет оценена доступность платформ для людей с нарушениями зрения. Одним из основных требований станет наличие классифицированных объектов размещения, поскольку согласно российскому законодательству все гостиницы должны иметь одну из шести категорий.

 

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".
 

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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