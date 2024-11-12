Турист и местный житель были госпитализированы после нападения медведя на Итурупе

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Итурупе (Курилы) произошел инцидент: бурый медведь атаковал туриста и местного жителя, сообщает сайт Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. Оба пострадавших были госпитализированы.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Сотрудники лесничества начали поиски медведя с целью его отстрела. Как сообщает газета "Красный маяк", медведь сначала напал на курильчанина, и турист попытался его испугать, но хищник переключился на него. После этого медведь ушел.

Местный житель смог добраться до своего автомобиля и вызвал экстренные службы. На место прибыли сотрудники МЧС, полиции, лесничества и врачи из Курильской ЦРБ.

Полицейский, который оказался рядом в отпуске, первым добрался до места происшествия и отвез туриста в больницу. Местный житель также отправился на своей машине. Медицинская помощь была оказана в пути, и пострадавшего доставили в Курильск. У 56-летнего пациента была проведена операция, его состояние оценивается как тяжелое; у него зафиксированы серьезные травмы лица.

Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области призвало организаторов туристических маршрутов следовать действующему законодательству для обеспечения безопасности. Также необходимо учитывать сохранение среды обитания диких животных при разработке маршрутов.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

