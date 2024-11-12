Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долгая и счастливая жизнь собаки: советы по уходу
Как правильно выбрать обои для разных комнат?
Раскрыта причина, по которой "Зенит" станет чемпионом РПЛ
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
В России создали систему выявления загрязнений с помощью моллюсков
Юлия Ковальчук поразмышляла о возрасте в свой день рождения
Нежные котлеты из индейки: простой рецепт для идеального обеда
Ракета SpaceX готовится к шестому испытательному полёту Starship
Простые идеи для стильного разделения комнаты

Финляндия и Россия обсуждают открытие границ

1:12
Туризм

Финляндия и Россия ведут диалог о восстановлении открытого доступа между своими территориями, сообщает "Туристер".

Финляндия и Россия обсуждают открытие границ
Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner, CC BY-SA 3.0

Хотя конкретная дата открытия границы пока не определена, обсуждаются варианты, которые могут реализоваться до конца февраля 2025 года.

На встрече финские делегаты отметили, что закрытие границы негативно сказалось на экономике приграничных районов. Местные жители выражают недовольство из-за убытков, связанных с сокращением туристического потока из Ленинградской области, а также из-за затруднений в общении с родственниками в России. Теперь им приходится пересекать границу через другие страны ЕС, такие как Эстония.

Напомним, что все контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии и России были закрыты с декабря 2023 года, а в апреле 2024 года финские власти приняли решение о бессрочном закрытии границы.

Ранее портал Ilta-Sanomat сообщал о возможности открытия одного из пунктов пропуска зимой без предварительного уведомления в качестве эксперимента.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Туризм
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого Аудио 
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
7 методов самостоятельно проверить мотор при покупке подержанного автомобиля
Питание собак и кошек: мифы и реальность
Как продлить срок хранения корнеплодов с помощью народных методов
Пять устойчивых мифов по уходу за волосами, в которые пора перестать верить
Артемий Лебедев заявил, что женщинам хорошо живётся в Афганистане вопреки мифам
Дзюба хочет, чтобы Черчесов тренировал красно-белых
Нестандартное состояние Урана изменило данные о его магнитосфере
Учёные подтвердили вред ПФАС для работы почек человека
Сбербанк возобновляет некоторые виды льготной ипотеки
Тёмные века в истории Древней Греции оказались короче, а Возрождение - долгим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.