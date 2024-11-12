Финляндия и Россия обсуждают открытие границ

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финляндия и Россия ведут диалог о восстановлении открытого доступа между своими территориями, сообщает "Туристер".

Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner, CC BY-SA 3.0

Хотя конкретная дата открытия границы пока не определена, обсуждаются варианты, которые могут реализоваться до конца февраля 2025 года.

На встрече финские делегаты отметили, что закрытие границы негативно сказалось на экономике приграничных районов. Местные жители выражают недовольство из-за убытков, связанных с сокращением туристического потока из Ленинградской области, а также из-за затруднений в общении с родственниками в России. Теперь им приходится пересекать границу через другие страны ЕС, такие как Эстония.

Напомним, что все контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии и России были закрыты с декабря 2023 года, а в апреле 2024 года финские власти приняли решение о бессрочном закрытии границы.

Ранее портал Ilta-Sanomat сообщал о возможности открытия одного из пунктов пропуска зимой без предварительного уведомления в качестве эксперимента.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

