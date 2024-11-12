Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации от агентства Tasnim, центральные банки Ирана и России успешно завершили начальный этап интеграции своих платёжных систем, в ходе которого российская система "Мир" была официально присоединена к иранской системе Shetab.

Фото: freepik.com by pch.vector, PDM

Интеграция состоит из трёх этапов. На следующем этапе туристы из России смогут снимать наличные с карт "Мир" в банкоматах Ирана.

11 ноября в Тегеране прошла церемония запуска первого этапа с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Представитель иранского Центрального банка Мостафа Гамари Вафа продемонстрировал, как можно снять деньги с карты Shetab, используя телефон с NFC в банкомате ВТБ.

Стоит отметить, что предварительные соглашения между Ираном и Россией о применении карт "Мир" были достигнуты в 2022 году, а в 2023 году подписаны двусторонние контракты.

Кроме Ирана, планируется внедрение карт "Мир" в таких странах, как Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Индонезия и Маврикий.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.





Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.

