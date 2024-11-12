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Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана

1:12
Туризм

Согласно информации от агентства Tasnim, центральные банки Ирана и России успешно завершили начальный этап интеграции своих платёжных систем, в ходе которого российская система "Мир" была официально присоединена к иранской системе Shetab.

Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Фото: freepik.com by pch.vector, PDM

Интеграция состоит из трёх этапов. На следующем этапе туристы из России смогут снимать наличные с карт "Мир" в банкоматах Ирана.

11 ноября в Тегеране прошла церемония запуска первого этапа с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Представитель иранского Центрального банка Мостафа Гамари Вафа продемонстрировал, как можно снять деньги с карты Shetab, используя телефон с NFC в банкомате ВТБ.

Стоит отметить, что предварительные соглашения между Ираном и Россией о применении карт "Мир" были достигнуты в 2022 году, а в 2023 году подписаны двусторонние контракты.

Кроме Ирана, планируется внедрение карт "Мир" в таких странах, как Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Индонезия и Маврикий.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
 

Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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