Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США 79-летняя автоледи отжигает на своём Cadillac 1957 года выпуска
Археологи в Китае нашли ритуальный артефакт возрастом 8600 лет
Как улучшить сон: лучшие напитки для вечернего расслабления
Муж Надежды Бабкиной заработал на свечах тридцать три миллиона рублей
Как улучшить действие маски для лица с помощью правильной подготовки кожи?
От этих воздушных пирожков с сочной начинкой из фарша и лука никто не сможет оторваться
Ноевые хвостики ищут хозяев: более 70 животных на выставке в Москве
Тренер рассказал, как правильно выполнять жим штанги на наклонной скамье
Как устранить запах из компостной кучи: полезные советы для дачников

Как лишний выходной повлияет на туристические поездки

1:38
Туризм

Введение дополнительного выходного в новогодние праздники окажет положительное влияние на туризм. Это касается, в первую очередь, тех отдыхающих, чьи поездки не зависят от конкретных дат вылета или выезда.

Как лишний выходной повлияет на туристические поездки
Фото: Wikimedia Commons by Andrey Dumchev is licensed under Public domain

Об этом в интервью NEWS. ru рассказал председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

Депутат отметил, что бронирование туров на Новый год начинается ещё летом. Те, кто заранее покупает путёвки, чаще всего не смогут воспользоваться дополнительным выходным, так как уже имеют на руках все необходимые билеты и документы.

Однако, это решение положительно скажется на тех туристах, которые не привязывают свои поездки к определённым датам, например, автотуристах или тех, кто предпочитает "горящие" путёвки.

Политик также затронул ситуацию с работниками, чья деятельность связана с ненормированным графиком. Он напомнил, что для таких сотрудников дополнительные выходные обернутся большими расходами для работодателей.

В свою очередь, партия "Новые люди" ранее высказывала идею объединить майские праздники в единый период отдыха, но понимает, что это может увеличить финансовую нагрузку на работодателей.

Наконец, в Госдуме обсуждали отмену шестидневной рабочей недели перед Новым годом. Депутаты предложили регионам возможность устанавливать 28 декабря как дополнительный выходной день по своему усмотрению.

Обсудить
Сейчас читают
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Авто
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей Аудио 
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары
Экономика и бизнес
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары Аудио 
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Авто
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Археологи в Китае нашли ритуальный артефакт возрастом 8600 лет
Как улучшить сон: лучшие напитки для вечернего расслабления
Муж Надежды Бабкиной заработал на свечах тридцать три миллиона рублей
Как улучшить действие маски для лица с помощью правильной подготовки кожи?
От этих воздушных пирожков с сочной начинкой из фарша и лука никто не сможет оторваться
Ноевые хвостики ищут хозяев: более 70 животных на выставке в Москве
Тренер рассказал, как правильно выполнять жим штанги на наклонной скамье
Как устранить запах из компостной кучи: полезные советы для дачников
Зимний сезон стартует: Московская усадьба Деда Мороза приглашает на праздник
Что обязательно нужно учитывать перед чисткой мягкой мебели, чтобы её не испортить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.