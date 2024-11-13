Как лишний выходной повлияет на туристические поездки

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Введение дополнительного выходного в новогодние праздники окажет положительное влияние на туризм. Это касается, в первую очередь, тех отдыхающих, чьи поездки не зависят от конкретных дат вылета или выезда.

Фото: Wikimedia Commons by Andrey Dumchev is licensed under Public domain

Об этом в интервью NEWS. ru рассказал председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

Депутат отметил, что бронирование туров на Новый год начинается ещё летом. Те, кто заранее покупает путёвки, чаще всего не смогут воспользоваться дополнительным выходным, так как уже имеют на руках все необходимые билеты и документы.

Однако, это решение положительно скажется на тех туристах, которые не привязывают свои поездки к определённым датам, например, автотуристах или тех, кто предпочитает "горящие" путёвки.

Политик также затронул ситуацию с работниками, чья деятельность связана с ненормированным графиком. Он напомнил, что для таких сотрудников дополнительные выходные обернутся большими расходами для работодателей.

В свою очередь, партия "Новые люди" ранее высказывала идею объединить майские праздники в единый период отдыха, но понимает, что это может увеличить финансовую нагрузку на работодателей.

Наконец, в Госдуме обсуждали отмену шестидневной рабочей недели перед Новым годом. Депутаты предложили регионам возможность устанавливать 28 декабря как дополнительный выходной день по своему усмотрению.