Россиянам рассказали о популярных направлениях на Новый год

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В интервью с порталом 360. ru он отметил, что среди мест для пляжного отдыха особенно востребованы Грузия, Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Он также отметил, что свыше 30% выбирающих туры предпочитают горнолыжные курорты.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Как отметил Барзыкин, значительная часть бюджета уходит на авиаперелеты, поэтому раннее бронирование и покупка билетов являются ключевыми моментами для экономии. В среднем, на неделю отдыха, включая перелет, можно уложиться в сумму от 60 до 70 тысяч рублей.

Кроме того, он добавил, что новогодние туры будут стоить дороже, однако, если отправиться в путешествие сразу после праздников, возможно значительно сэкономить.