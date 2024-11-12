Россиянам рассказали о популярных направлениях на Новый год

В интервью с порталом 360. ru он отметил, что среди мест для пляжного отдыха особенно востребованы Грузия, Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Он также отметил, что свыше 30% выбирающих туры предпочитают горнолыжные курорты.
Как отметил Барзыкин, значительная часть бюджета уходит на авиаперелеты, поэтому раннее бронирование и покупка билетов являются ключевыми моментами для экономии. В среднем, на неделю отдыха, включая перелет, можно уложиться в сумму от 60 до 70 тысяч рублей.
Кроме того, он добавил, что новогодние туры будут стоить дороже, однако, если отправиться в путешествие сразу после праздников, возможно значительно сэкономить.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.