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Куба и Россия обсуждают строительство отелей под российским управлением

1:27
Туризм

Россия и Куба находятся на пороге важного шага в туризме: на острове могут появиться первые отели, построенные и управляемые российскими компаниями. Такое заявление сделал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС.

Куба и Россия обсуждают строительство отелей под российским управлением
Фото: Wikimedia Commons by Angelo Lucia is licensed under Public domain

"Куба имеет опыт развития совместных предприятий, особенно в сфере иностранных инвестиций. Мы рассчитываем, что Россия станет важным партнером в этом процессе", — отметил министр. Он добавил, что переговоры уже ведутся, и что проект построения отелей российскими предпринимателями уже близок к реализации. Более того, некоторые существующие кубинские отели могут перейти под управление российских туристических компаний.

Гарсиа Гранда также подчеркнул, что это важный шаг для Кубы, который позволит значительно улучшить авиасообщение. В настоящий момент доступность Кубы для российских туристов ограничена именно проблемами с авиаперелётами.

Министр напомнил, что авиакомпания "Россия" с 13 октября начала выполнять прямые рейсы в Гавану, что он расценил как позитивное событие. Однако, несмотря на усилия, цель Кубы — достичь 200 тысяч туристов из России в 2024 году — не будет выполнена, и, скорее всего, эта задача перенесена на 2025 год.

 

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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