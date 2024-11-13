Власти Абхазии обещают безопасность, но туристы страдают от протестов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на завершение высокого сезона в Абхазии, протесты оппозиции уже начали сказываться на отдыхе российских туристов. Одной из главных проблем стало перекрытие верхнего Гумистинского моста, который соединяет Сухум с российской границей.

Фото: Wikimedia Commons by EuguenyIr is licensed under Public domain

В результате, на мосту образовались долгие пробки, и пропускают только пешеходов и машины скорой помощи. Путешественникам приходится выходить из автомобилей и пешком, с чемоданами, преодолевать несколько сотен метров до другой стороны моста. Далее они должны искать способы добраться до границы. Для многих туристов это оборачивается опозданием на рейсы в Сочи.

Затруднения испытывают и те, кто выбрал российское побережье Черного моря для отдыха, но решил отправиться в Абхазию на экскурсии. Хотя пробки для них не так серьезны, время на дорогу они теряют немалое.

По информации пресс-службы Краснодарской таможни, пропускной пункт между Россией и Абхазией функционирует в штатном режиме. Те, кто отдыхает в Гагре, не сталкиваются с трудностями — дорога от границы до Сухума свободна.

Тем временем абхазские власти делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Они заверяют, что для российских туристов, находящихся в республике, опасности нет.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

