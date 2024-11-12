Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Учёные рассказали, почему надо мыть руки после животных
Роман Ротенберг: заготовки СКА на матч с Авангардом сработали, но только один раз 
Проблесковые маячки: какие цвета разрешены и чем опасен незаконный тюнинг
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян
В Абхазии вспыхнули акции протеста из-за соглашения с Россией
Надежда на спасение: ученые нашли ключ к лечению смертельного кожного заболевания
На доходы ХМАО живёт почти вся Россия, однако самому региону остаётся лишь малая часть
Как облепиха может стать вашим главным помощником в лечении и укреплении организма

Гигантские самоцветы собрали на Роза Хутор

2:17
Туризм

В этнокомплексе "Моя Россия" на "Роза Хутор" открылась инсталляция "Кристалл Фест".

Гигантские самоцветы собрали на Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Расположенная перед павильоном "Урал", она представляет собой необычные конструкции в виде гигантских минералов. Собранные по разным оттенкам — они открывают тайны российских самоцветов.

— В этнографическом комплексе "Моя Россия" находятся 11 павильонов, созданных в узнаваемом архитектурном стиле регионов страны. В большинстве из них действуют тематические выставки по истории, быте и культуре наших народов. Урал, как известно, настоящая кладовая, в его недрах спрятано немало полезных ископаемых. Все мы знаем сказы известного писателя Павла Бажова. В этом году фольклористу исполнилось 145 лет. В честь этой даты мы решили показать гостям этнопарка "Моя Россия" подземные сокровища, о которых писал уральский автор любимых с детства историй. Инсталляция "Кристалл Фест" — это яркая визуализация и необычный взгляд на красоту камней, историю их месторождений и значение самоцветов, — рассказали в этнокомплексе "Моя Россия".

Всего в инсталляции представлено 37 фигур, некоторые из них достигают человеческого роста. Они повторяют цвет и фактуру самоцветов. Среди них: знаменитый уральский малахит, редкий ирнимит, который добывается только в России, уникальный фиолетовый чароит, знаменитые ювелирные бренды использовали его для своих коллекций. Есть и переливающийся влажный опал, на 20 процентов состоящий из воды, и оранжевый сардоникс — есть сведения, что украшения их этих камней носила египетская царица Клеопатра.

— Гигантские фигуры самоцветов особенно привлекают маленьких гостей этнопарка. Чтобы они не только любовались их цветом и светом, но и получали знания, мы сделали специальные подписи с интересными фактами о камнях, — пояснили создатели инсталляции.

Увидеть самоцветы в горах Сочи на курорте "Роза Хутор" можно в часы работы этнопарка "Моя Россия" — ежедневно с 10:00 до 20:00.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет
Домашние животные
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет Аудио 
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Россия должна вести себя жёстче с абхазским политикумом Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Последние материалы
Гигантские самоцветы собрали на Роза Хутор
Как не ошибиться на пути к идеальной фигуре
Как избежать ошибок при выборе мастера для ремонта
Как квашенная капуста помогает укрепить здоровье
Райские острова для уединённого отдыха
Уральский федеральный университет разработал систему прогнозирования половодья
Белокрылка атакует: как защитить растения от опасного вредителя
ИИ помогает выявлять болезни сердца у собак с высокой точностью
Как Трамп может повлиять на армяно-азербайджанский конфликт
Названы 7 полезных водительских жестов на дороге, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.