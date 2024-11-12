Гигантские самоцветы собрали на Роза Хутор

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этнокомплексе "Моя Россия" на "Роза Хутор" открылась инсталляция "Кристалл Фест".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Расположенная перед павильоном "Урал", она представляет собой необычные конструкции в виде гигантских минералов. Собранные по разным оттенкам — они открывают тайны российских самоцветов.

— В этнографическом комплексе "Моя Россия" находятся 11 павильонов, созданных в узнаваемом архитектурном стиле регионов страны. В большинстве из них действуют тематические выставки по истории, быте и культуре наших народов. Урал, как известно, настоящая кладовая, в его недрах спрятано немало полезных ископаемых. Все мы знаем сказы известного писателя Павла Бажова. В этом году фольклористу исполнилось 145 лет. В честь этой даты мы решили показать гостям этнопарка "Моя Россия" подземные сокровища, о которых писал уральский автор любимых с детства историй. Инсталляция "Кристалл Фест" — это яркая визуализация и необычный взгляд на красоту камней, историю их месторождений и значение самоцветов, — рассказали в этнокомплексе "Моя Россия".

Всего в инсталляции представлено 37 фигур, некоторые из них достигают человеческого роста. Они повторяют цвет и фактуру самоцветов. Среди них: знаменитый уральский малахит, редкий ирнимит, который добывается только в России, уникальный фиолетовый чароит, знаменитые ювелирные бренды использовали его для своих коллекций. Есть и переливающийся влажный опал, на 20 процентов состоящий из воды, и оранжевый сардоникс — есть сведения, что украшения их этих камней носила египетская царица Клеопатра.

— Гигантские фигуры самоцветов особенно привлекают маленьких гостей этнопарка. Чтобы они не только любовались их цветом и светом, но и получали знания, мы сделали специальные подписи с интересными фактами о камнях, — пояснили создатели инсталляции.

Увидеть самоцветы в горах Сочи на курорте "Роза Хутор" можно в часы работы этнопарка "Моя Россия" — ежедневно с 10:00 до 20:00.