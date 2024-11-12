Секреты итальянского счастья: отдых в Тенута-ди-Мурло

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Есть два выражения, которые идеально отражают итальянский стиль жизни: la dolce vita — "сладкая жизнь" и la dolce di far niente — "сладость ничегонеделания". Они напоминают нам о том, что жизнь стоит наслаждаться медленно и осознанно, находя время для удовольствий, без спешки и стресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 3.0

Это может быть вкусная еда, хорошая компания или красивые пейзажи. Тенута-ди-Мурло — поместье в Умбрии — является настоящим воплощением этой философии, предлагая спокойствие и красоту вдали от шумных городов, таких как Рим и Флоренция.

Поместье Тенута-ди-Мурло расположено всего в двух часах езды от Флоренции, в регионе Умбрия, который привлекает меньше туристов, чем Тоскана, но не менее живописен. Это место в течение нескольких поколений было домом одной семьи и включает девять роскошных вилл, коттедж, апартаменты и три люксовых номера.

Здесь находится ресторан Il Caldaro, где подают традиционные блюда и местные вина. Большая часть ресторана и территории располагаются над руинами средневековой крепости XIV века.

Если вы хотите добавить немного городского шика в свой отдых, поместье находится всего в 20 минутах езды от Перуджи, столицы Умбрии. Отсюда также удобно добираться до таких городов, как Сиена, Орвието, Ареццо и Ассизи.

Что делает Тенута-ди-Мурло особенным, так это невероятные виды и природа. Здесь растут тысячи оливковых деревьев, плоды которых собирают вручную, а из них производят оливковое масло, которое можно купить на месте.

Виноградники поместья начали развивать в 2018 году, а в будущем планируют производить красное вино, вдохновлённое старым дубом. На ферме живут козы, кролики и другие животные, а также есть пасека — идеальное место для семейного отдыха.

Кроме того, в окрестностях поместья расположены древние леса, озёра и природные бассейны, где можно купаться, загорать или рыбачить.

В Тенута-ди-Мурло есть бассейн, а также предлагаются активные занятия — винные дегустации, кулинарные мастер-классы, йога, верховая езда, спа-процедуры и охота за трюфелями.

Это идеальное место для отдыха с семьёй или в уединении, где можно отдохнуть от повседневных забот и наслаждаться природой.

Уточнения

У́мбрия (итал. Umbria) — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа, с одноименным городом, регион назван в честь умбров, древнего италийского народа, который был поглощен экспансией римлян.



Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград, различают по возрасту и по условиям рельефа, различают виноградники равнинные, предгорные и горные (на склонах).



