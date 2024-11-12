Удивительные места на Фавиньяне, которые стоит увидеть

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Садитесь на паром, отправляющийся с сицилийского города Трапани, и первым местом, куда вы попадёте, станет Фавиньяна — крупнейший остров архипелага Эгади. Как только вы сойдёте на берег, арендуйте велосипед, и вы окажетесь в самом сердце этого райского уголка.

Фото: www.flickr.com by "The Jamoker", CC BY 2.0

Местные мастерские предложат вам удобные велосипеды, которые помогут быстро покинуть каменные улочки и площади главного города и добраться до главной дороги, ведущей к прозрачным водам и знаменитым пляжам острова, таким как Спьяджа-ди-Лидо-Бурроне и уединённым бухтам вроде Кала-Россо.

Фавиньяна привлекает туристов, в основном, на короткие визиты, но остров также предлагает разнообразие отелей и кемпингов для тех, кто захочет остаться подольше. Один из самых уникальных вариантов отелей находится рядом с Невозможным садом.

Этот ботанический сад, занимающий четыре акра и расположенный в старом известняковом карьере, является результатом многолетней работы владельцев, превращающих каменоломни в место, полное красоты и зелени.

Здесь собрано более 500 видов растений, создающих атмосферу волшебства и удивления. Сады открыты с апреля по ноябрь, и вам предстоит 90 минут прогулки по террасам, аркам и лестницам карьера с аудиогидом, который расскажет вам не только об истории шахтёров, но и о растениях, создающих этот уникальный уголок.

Если вы хотите получить доступ к саду в любое время дня и ночи, можно остановиться в отеле, расположенном на территории комплекса. Здесь вас ждёт не только удивительный ботанический сад, но и комфортные номера с кухней, террасами и даже собственным бассейном.

Однако на Фавиньяне есть не только сады и пляжи. Для любителей активного отдыха подойдут велосипедные маршруты по острову, прогулки по историческим местам, а также восхождение на замок Санта-Катерина — самую высокую точку острова.

Для отдыха у моря стоит посетить пляж Буэ-Марино или наслаждаться атмосферой пляжа Пура-Вида в Кала-Ротонда, где вас будут ждать традиционные сицилийские сладости и гранита.

А для любителей закатов идеальным местом станет Cibo Chiacchiere e Vino, где можно насладиться видом на небо, погружённое в огненные цвета заката.

Уточнения

Тра́пани (итал. Trapani, сиц. Tràpani) — коммуна в Италии, административный центр одноимённой провинции области Сицилия.



Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

