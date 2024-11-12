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Дворцы Джайпура, которые перенесут вас в мир раджей

3:16
Туризм

Когда мы представляем себе дворцы, большинство из нас в первую очередь думает о замках Европы. Однако Индию также стоит иметь в виду, особенно город Джайпур, который славится своими потрясающими дворцами.

Дворцы Джайпура, которые перенесут вас в мир раджей
Фото: commons.wikimedia.org by Anamoy Sarma, CC BY-SA 3.0

Этот город, известный как Розовый, находится в штате Раджастхан, всего в пяти часах езды от Нью-Дели. Джайпур получил своё название благодаря правителю Рам Сингху из Джайпура, который в 1876 году раскрасил весь город в розовый цвет в честь визита принца Уэльского в Индию.

Сегодня Джайпур называют "Королевской драгоценностью Индии" и "Землёй королей" — это настоящая калейдоскопия истории и культуры с примесью влияний Великих Моголов, индуизма и британской архитектуры.

Город был основан в 1727 году Джай Сингхом II, раджей Амера, который хотел создать новую столицу. Строительство Джайпура заняло всего четыре года, и к 1730 году он стал готовым городом с роскошными дворцами, живописными рынками и высоким мастерством ремесел.

В Джайпуре можно найти уникальные изделия ручной работы. Одним из самых известных видов искусства является голубая керамика, техника которой пришла из Китая и Персии, но в отличие от традиционной гончарной посуды, здесь используется особая смесь, состоящая из земли, кварца и смолы.

Лучшие торговцы голубой керамикой находятся на улице Мирза Исмаил. Также стоит заглянуть на базар Джохари, где продаются роскошные украшения, сделанные в технике минакари (эмаль с яркими узорами).

Эти изделия восходят к временам Великой Могольской империи. Среди других украшений — кундани, украшения с неогранёнными камнями, которые часто носят невесты.

Джайпур также знаменит текстильными изделиями, такими как набивные ткани из Багру, которые создаются вручную с использованием резных деревянных форм. Это ремесло, которое существовало ещё во времена правления махараджей, до сих пор используется для создания удивительных сари и наволочек.

Говоря о дворцах, стоит выделить несколько, которые стоит посетить. Амбер-Палас, расположенный на холмах, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он был важным центром для махараджей, а теперь служит одной из главных достопримечательностей Джайпура, где можно насладиться невероятными видами на озеро и поучаствовать в вечернем световом шоу.

Хава-Махал — это пятипалатный дворец с более чем 950 окнами, который был построен так, чтобы королевские дамы могли наблюдать за улицей, не привлекая внимания. Городской дворец, резиденция правителей, до сих пор является домом для королевской семьи и музеем.

Множество дворцов в Джайпуре отреставрированы и превратились в роскошные отели, такие как Рамбаг, Джай Махал и Раджмахал, каждый из которых предлагает уникальные возможности для проживания в исторической атмосфере.

Уточнения

Джайпу́р (хинди जयपुर, англ. Jaipur) — крупнейший город и столица индийского штата Раджастхан, называемый «Розовым городом» из-за необычного розового цвета камня, использовавшегося в строительстве, был основан в 1727 году махараджей Дхундхара Савай Джай Сингхом II (годы правления 1699—1743) в качестве новой столицы государства.

Хава-Махал — пятиярусное гаремное крыло дворцового комплекса джайпурского махараджи Савай Пратап Сингха (правил в 1778—1803), построенное из розового песчаника в форме венца Кришны не позднее 1799 года, главная туристическая достопримечательность Джайпура и один из наиболее известных памятников раджпутской архитектуры.

Падишах Могольской империи (перс پادشاه امپراتوری مغول‎) — титул верховных правителей из династии Бабуридов (ветвь Тимуридов), возглавлявших империю Великих Моголов в 1526—1540 и 1555—1857 годах, и контролировал большую часть Индии, до прихода Британской Империи. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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