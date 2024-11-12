Как этот новый район в Дохе может удивить туристов

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Катар — маленькая, но удивительная страна на Ближнем Востоке, которая стоит того, чтобы стать частью путешествий. Здесь можно найти уникальные впечатления и отличную кухню. Весь путь в страну, как правило, начинается в столице — Дохе, где расположены известный международный аэропорт Хамад и центр космополитичного города.

Фото: freepik.com by https://www.freepik.com/free-photo/blurred-view-cityscape_1120991.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=86bea0e1-37be-46ca-920b-2c4e5d13dddd is licensed under Free More info

Независимо от того, используется ли Доха как отправная точка или как место для отдыха после долгого перелета, стоит выделить одну особенную часть города — прибрежный район Мина.

Район Мина — это недавно обновленный участок в старом порту, который стал настоящей жемчужиной Дохи. Преобразованный в средиземноморском стиле, он оказался одним из самых ярких проектов, подготовленных к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Сегодня этот район стал живописным уголком с яркой архитектурой и улицами, полными жизни, который стоит обязательно посетить во время пребывания в столице.

Мина быстро завоевала популярность среди туристов, получив звание "маленького Санторини" Дохи благодаря сходству с греческим островом. Прогулка по его красочным улицам — это настоящий рай для любителей фотографии. Кроме того, здесь находится Музей исламского искусства, посещение которого стоит начать с изучения шедевров искусства региона.

Затем можно пройтись по Флаг-Плазе, площади с более чем 100 флагами стран мира, и направиться к набережной.

Помимо этого, Мина известна как важный порт, где стоит посетить круизные лайнеры, а также насладиться уникальной возможностью отправиться в круиз на традиционном деревянном судне дау, насчитывающем более 2500 лет. За время круиза предлагается ужин с барбекю с блюдами местной кухни.

Если вы цените хороший шопинг и вкусную еду, район Мина — это идеальное место для вас. Здесь расположены более 150 отелей, 100 магазинов и 50 ресторанов. Одним из самых интересных мест для начала знакомства с районом является Бокс-парк — мини-городок в контейнерах.

Для любителей стильных кафе и красивых видов на воду стоит заглянуть в Delord, а для гурманов — посетить знаменитый рыбный рынок Дохи, где продаются морепродукты, такие как тунец, сибас и морские гребешки.

Катар и его район Мина — это неотъемлемая часть путешествий по Ближнему Востоку. А если вы хотите продолжить свое путешествие, рассмотрите возможность посетить соседний Оман и его туристический центр Салалу.

Уточнения

Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — эмират на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова. Доха является столицей, резиденцией правительства и местом расположения основных коммерческих и финансовых учреждений, более половины населения страны проживает там, также является крупным культурным центром с различными музеями и образовательными центрами.





Сантори́н (Санторини Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады, наивысшая точка — гора Про­фи­тис-Или­ас (Айос-Илиас, 566 м) в юго-восточной части острова, топоним «Санторин» происходит от Santa Irini — имени, данного острову венецианцами в честь святой Ирины Аквилейской.



Султана́т Ома́н (араб. سَلْطَنَةُ عُمَان‎ [saltˤaˈnaːt(u) ʕʊˈmaːn]) — государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива, топоним "Оман" происходит от названия древнего города, в настоящее время известного как Сухар.

