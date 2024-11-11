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Рейсы между Шанхаем и Казанью могут продлить после марта 2025 года

0:46
Туризм

Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер в разговоре с журналистами.

Рейсы между Шанхаем и Казанью могут продлить после марта 2025 года
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Сначала перевозчик не придавал этому направлению особого значения и запустил рейсы в тестовом режиме, рассчитанном всего на месяц. Однако вскоре выяснилось, что интерес к этому маршруту достаточно велик, и программу следует продолжать, передает РБК Татарстан.

Такой интерес казанцев к рейсам China Eastern вполне объясним: в октябре стоимость билетов в оба конца составляла 37 тысяч рублей. Однако сейчас цены немного подросли: в ноябре самый доступный вариант межгород составляет около 44 тысяч рублей в одну сторону.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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