Рейсы между Шанхаем и Казанью могут продлить после марта 2025 года

Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер в разговоре с журналистами.
Сначала перевозчик не придавал этому направлению особого значения и запустил рейсы в тестовом режиме, рассчитанном всего на месяц. Однако вскоре выяснилось, что интерес к этому маршруту достаточно велик, и программу следует продолжать, передает РБК Татарстан.
Такой интерес казанцев к рейсам China Eastern вполне объясним: в октябре стоимость билетов в оба конца составляла 37 тысяч рублей. Однако сейчас цены немного подросли: в ноябре самый доступный вариант межгород составляет около 44 тысяч рублей в одну сторону.
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