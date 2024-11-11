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Стало известно, какая сумма туристического налога поступит от омских гостиниц

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Туризм

Стоит отметить, что уплата туристического налога начнется с 1 января. На данный момент предполагается, что налогом будут обременены все гости, останавливающиеся в гостиницах. В 2025 году ставка налога составит 1% от суммы оплаты за проживание в сутки, но не менее 100 рублей.

Стало известно, какая сумма туристического налога поступит от омских гостиниц
Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

На практике налог будет уплачен гостиницами, однако специалисты полагают, что они учтут его стоимость в цене номера, что может привести к повышению цен на услуги.

По информации, предоставленной мэрией, в Омске на данный момент зарегистрировано 70 гостиниц, которые находятся на налоговом учете, передает издание Глобал55.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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