Россиянам рассказали, куда лучше поехать на новогодние каникулы

Он отметил, что из России доступны прямые рейсы в эти страны, а также существуют варианты сниженных цен на новогодние вылеты.
Мурадян добавил, что отечественные туристы также проявляют интерес к отдыху в Стамбуле и Анталии. Стоимость туров в эти города вполне приемлема, и количество полетных маршрутов остаётся стабильным, уточнил вице-президент АТОР.
Среди экзотических направлений выделяются Шри-Ланка и Куба, а для более состоятельных путешественников предлагаются Мальдивы. Хотя цены на новогодние даты там достаточно высоки, на прямой рейс пока имеются свободные места.
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