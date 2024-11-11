Россиянам рассказали, куда лучше поехать на новогодние каникулы

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Он отметил, что из России доступны прямые рейсы в эти страны, а также существуют варианты сниженных цен на новогодние вылеты.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Мурадян добавил, что отечественные туристы также проявляют интерес к отдыху в Стамбуле и Анталии. Стоимость туров в эти города вполне приемлема, и количество полетных маршрутов остаётся стабильным, уточнил вице-президент АТОР.

Среди экзотических направлений выделяются Шри-Ланка и Куба, а для более состоятельных путешественников предлагаются Мальдивы. Хотя цены на новогодние даты там достаточно высоки, на прямой рейс пока имеются свободные места.