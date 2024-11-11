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Эксперты рассказали, какие отели выбирают россияне на зимние праздники

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Туризм

Специалисты проанализировали ранние бронирования жилья в России и обнаружили, что за последующий год спрос на пятизвездочные гостиницы увеличился вдвое. Число запросов на такие отели составило семь процентов, согласно информации от Bronevik. com, передает РИА Новости.

Эксперты рассказали, какие отели выбирают россияне на зимние праздники
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Однако среди туристов наибольшим спросом пользуются более доступные варианты размещения, такие как отели без звезд, которые выбрали 33 процента путешественников. Также достаточно популярны "трешки" и "четверки", которые предпочитают около 25 процентов отдыхающих.

Особенно заметен рост бронирований объектов, предлагающих "домашние" удобства, такие как кухня и стиральная машина.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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