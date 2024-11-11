Эксперты рассказали, какие отели выбирают россияне на зимние праздники

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты проанализировали ранние бронирования жилья в России и обнаружили, что за последующий год спрос на пятизвездочные гостиницы увеличился вдвое. Число запросов на такие отели составило семь процентов, согласно информации от Bronevik. com, передает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Однако среди туристов наибольшим спросом пользуются более доступные варианты размещения, такие как отели без звезд, которые выбрали 33 процента путешественников. Также достаточно популярны "трешки" и "четверки", которые предпочитают около 25 процентов отдыхающих.

Особенно заметен рост бронирований объектов, предлагающих "домашние" удобства, такие как кухня и стиральная машина.