Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вернувшийся на сцену Валерий Леонтьев получил от зрителей букетов на миллион рублей
Директор музея и крематория в Новосибирске об отношении к смерти в обществе
Жена покойного Александра Градского считает незаконной экспертизу по разделу имущества
Ирина Болгар отказывается общаться с сестрой и называет её животным
Людмила Поргина сравнила Ирину Болгар с животным в эфире популярного ток-шоу
От постакне не останется ни следа: маска для лица с апельсиновой цедрой
Космическая гонка 2.0: Китай раскрывает планы по созданию собственного Starship
Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября
Актёры Полина Максимова и Кирилл Плетнёв появились вместе на закрытой премьере

Забудьте о скучном отдыхе! Треккинг — это не просто ходьба, это образ жизни

2:29
Туризм

Треккинг — это увлекательное и активное направление туризма, которое привлекает любителей природы, приключений и физической активности. Он сочетает в себе элементы пеших походов и альпинизма, позволяя туристам исследовать живописные маршруты, наслаждаться красотой природы и погружаться в уникальные культурные традиции разных регионов.

Забудьте о скучном отдыхе! Треккинг — это не просто ходьба, это образ жизни
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Популярные направления для треккинга

Гималаи, Непал

Один из самых известных треккинговых маршрутов — это трек к базовому лагерю Эвереста. Это захватывающее путешествие предлагает не только потрясающие виды на высочайшие вершины мира, но и возможность познакомиться с культурой шерпов.

Анды, Перу

Трек к Мачу-Пикчу через Инкскую тропу — это уникальное сочетание истории и природы. Путешественники могут насладиться древними руинами инков и живописными пейзажами.

Тропа Аппалачи, США

Эта протяжённая тропа проходит через восточную часть США и предлагает разнообразные маршруты для треккинга, от легких до сложных. Путешественники могут насладиться красивыми лесами, горами и реками.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили

Этот парк славится своими грандиозными пейзажами, включая ледники, горные пики и озера. Треккинг здесь позволяет увидеть диких животных и насладиться великолепными видами.

Перед тем как отправиться в треккинг, важно провести должную подготовку:

  1. Физическая подготовка. Регулярные тренировки помогут улучшить выносливость и силу. Рекомендуется заниматься кардионагрузками, такими как бег или плавание, а также укреплять мышцы ног.
  2. Экипировка. Правильная одежда и обувь — ключевые факторы для комфортного треккинга. Специальные треккинговые ботинки, водонепроницаемая куртка и удобный рюкзак — обязательные элементы снаряжения.
  3. Планирование маршрута. Изучите маршрут заранее, ознакомьтесь с его сложностью, продолжительностью и особенностями. Также важно учитывать погодные условия.

Треккинг — это не только способ провести время на свежем воздухе, но и возможность открыть для себя новые горизонты. Это направление туризма подходит как для опытных путешественников, так и для новичков, готовых к физическим вызовам.

Уточнения

Трекинг (англ  trekking) — пешеходный туризм, путешествие пешком.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией
Экономика и бизнес
"Люфтганза" хотела бы снова летать над Россией Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Россия должна вести себя жёстче с абхазским политикумом Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Последние материалы
Космическая гонка 2.0: Китай раскрывает планы по созданию собственного Starship
Совфед намерен рассмотреть закон о запрете пропаганды чайлдфри 20 ноября
Актёры Полина Максимова и Кирилл Плетнёв появились вместе на закрытой премьере
Стали известны вкусовые странности россиян
Россиянам рассказали, как подготовить себя к работе с психологом
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Любовь по словарю: ученые выяснили как лексикон влияет на выбор партнера
Забудьте о скучном отдыхе! Треккинг — это не просто ходьба, это образ жизни
Туберкулез признан самой смертоносной инфекцией 2023 года
Новые и проверенные сорта моркови для подзимнего посева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.