Бэкпекинг — это путешествие с рюкзаком, которое обычно включает в себя использование общественного транспорта, бюджетное размещение и самостоятельное планирование маршрутов. Это позволяет путешественникам иметь большую свободу выбора и гибкость в своих планах. Бэкпекеры часто выбирают менее известные направления, чтобы избежать толп туристов и погрузиться в местную культуру.
Хотя бэкпекеры ценят спонтанность, некоторые аспекты путешествия стоит спланировать заранее, такие как маршруты, визы и важные бронирования (например, жилье на первые несколько дней).
Бэкпекинг — это удивительный способ увидеть мир, который открывает двери к новым впечатлениям и знакомствам. Он требует определенной подготовки и готовности к приключениям, но вознаграждает уникальным опытом и незабываемыми моментами.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.