Путин поручил упростить въезд для иностранных туристов на Дальний Восток

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российское правительство, включая соответствующие министерства и Морскую коллегию, получило указание от президента Владимира Путина упростить процесс въезда иностранных туристов на Дальний Восток, сообщает ТАСС. Это решение было принято по итогам встречи с участниками Восточного экономического форума в сентябре.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Кабинету министров, совместно с Министерством иностранных дел, МВД и ФСБ, поручено до 15 апреля рассмотреть возможность упрощения системы выдачи электронных виз для туристов, желающих посетить Дальневосточный федеральный округ.

Кроме того, Морская коллегия должна в тот же срок рассмотреть возможность увеличения числа иностранных туристических судов, заходящих в порты Дальнего Востока.

В ходе сентябрьской встречи президент отметил, что давний запрет на высадку туристов в дальневосточных портах является устаревшим и требует пересмотра. Путин также напомнил, что Владивосток ранее был закрытым городом. Президент поддержал инициативу по упрощению визового процесса для туристов, особенно из стран Юго-Восточной Азии.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

