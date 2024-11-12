Путин поручил упростить въезд для иностранных туристов на Дальний Восток

Российское правительство, включая соответствующие министерства и Морскую коллегию, получило указание от президента Владимира Путина упростить процесс въезда иностранных туристов на Дальний Восток, сообщает ТАСС. Это решение было принято по итогам встречи с участниками Восточного экономического форума в сентябре.
Кабинету министров, совместно с Министерством иностранных дел, МВД и ФСБ, поручено до 15 апреля рассмотреть возможность упрощения системы выдачи электронных виз для туристов, желающих посетить Дальневосточный федеральный округ.
Кроме того, Морская коллегия должна в тот же срок рассмотреть возможность увеличения числа иностранных туристических судов, заходящих в порты Дальнего Востока.
В ходе сентябрьской встречи президент отметил, что давний запрет на высадку туристов в дальневосточных портах является устаревшим и требует пересмотра. Путин также напомнил, что Владивосток ранее был закрытым городом. Президент поддержал инициативу по упрощению визового процесса для туристов, особенно из стран Юго-Восточной Азии.
Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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