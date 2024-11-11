Госдума предлагает ввести обязательные скидки на авиабилеты для детей

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Государственной Думе России предложили ввести обязательные скидки на авиабилеты для несовершеннолетних пассажиров, сообщает "Туристер". С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

Она отметила, что скидки на билеты для детей в возрасте от 2 до 12 лет уже прописаны в Федеральных авиационных правилах, однако многие авиакомпании не соблюдают эти нормы. Некоторые перевозчики полностью игнорируют требования, а другие предлагают лишь небольшие скидки в размере 15-20%.

Согласно ФАП, дети до 2 лет могут летать бесплатно на внутренних рейсах, а на международных — со скидкой 90%. Билеты для детей от 2 до 12 лет должны стоить на 50% меньше, чем у взрослых, но фактически только один российский авиаперевозчик предоставляет такую льготу, подчеркнула депутат.

Вопрос уже обсуждается с Министерством транспорта РФ. В Госдуме уверены, что внедрение детских тарифов не приведёт к увеличению цен на авиабилеты, и выполнение этих требований не будет обременительным для авиакомпаний, как они пытаются это представить.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).



Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца.

