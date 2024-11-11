Помпеи устанавливают новые правила для туристов

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Археологический парк Помпеи в Италии с 15 ноября вводит ограничения на количество посетителей, а также делает билеты именными, сообщает "Туристер".

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Теперь ежедневно в парке смогут находиться до 20 000 туристов. Эти меры направлены на снижение потока туристов и защиту объекта, который является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В высокий сезон, с 1 апреля по 31 октября, будет осуществляться контроль за потоками: с 09:00 до 12:00 будут продаваться 15 000 билетов, а с 12:00 до 17:30 — еще 5 000.

Летом прошлого года Помпеи посетили 4 миллиона человек, и в один из дней, когда вход был бесплатным, число желающих превысило 36 000.

Помпеи — это хорошо сохранившиеся руины древнеримского города, который был уничтожен извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Помпе́и — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.



