Россиянин рассказал про британцев, у которых рабочий день с пивом и без забот

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин, который переехал в Великобританию с семьей, поделился своими впечатлениями о местных жителях, сказав, что они начинают пить алкоголь уже в два часа дня, а затем продолжают работать, сообщает "Лента".

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

Роман, живущий в Лондоне несколько лет, отметил, что после пяти вечера бары и пабы наполняются офисными работниками в белых рубашках с кейсами. По его словам, вечерние посиделки в этих заведениях с разнообразием пива и других напитков стали частью британской культуры. Он добавил, что хотя это считается нормальным, местные жители заканчивают свои вечеринки довольно рано — около 10 вечера.

Кроме того, Роман подчеркнул, что на выходных никто не отвечает на рабочие звонки и не работает за компьютером.

"Это как закон", — отметил он, добавив, что можно без проблем сказать начальнику, что рабочий день завершен.

Ранее другой россиянин, Геннадий, который живет в Лондоне три года, рассказал о положительном отношении британцев к русским, отметив, что к ним относятся так же, как и к представителям других национальностей.

Уточнения

Брита́нцы (англ. British people или Britons) — нация, основное население Великобритании, а также Нормандских островов, острова Мэн и Британских заморских территорий и их потомки.



Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

