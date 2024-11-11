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В какие страны россиянам сейчас практически невозможно получить визу

1:41
Туризм

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, жителям России стало крайне сложно получить визы в США и Великобританию, сообщает "Рамблер".

В какие страны россиянам сейчас практически невозможно получить визу
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Все посольства США и визовые центры в России закрыты, поэтому для получения визы россиянам придется отправляться в Казахстан, Турцию, Сербию, Азербайджан или Армению.

В настоящее время получение визы в любую страну мира представляет собой трудность, а отказы в выдаче визы в США стали обычным делом.

Блогер пояснила, что из-за закрытия посольств в России придется выезжать в другие страны для подачи заявки. На время ожидания решения придется жить за границей, и даже тогда визовый офицер может отказать в выдаче. Для подтверждения намерений путешествовать по США потребуется предоставить серьезные доказательства, такие как наличие работы, собственности и семьи в России.

Что касается Великобритании, то для получения визы на лето 2025 года необходимо подавать документы уже сейчас. Процесс требует большого количества документов и доказательств того, что заявитель не собирается оставаться в стране нелегально. Также стоит иметь на счету значительную сумму денег и предоставить подробный маршрут поездки.

Ансталь добавила, что получить визу в Норвегию также непросто, а с 2023 года россияне часто сталкиваются с отказами при подаче на визу в Мальту. В целом, страны Евросоюза, за исключением Германии, Франции, Италии и Испании, стали реже выдавать визы гражданам России.

 

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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