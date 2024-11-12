Челябинская область открыла горнолыжный сезон на неделю раньше

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Челябинской области горнолыжные курорты открылись на неделю раньше обычного, благодаря холодной погоде и обильным снегопадам, сообщает корреспондент "МИР 24" Виталий Никулин.

Фото: Wikimedia Commons by Zach Dischne is licensed under Public domain

Зима в этом году пришла раньше, и с ней открылось долгожданное зимнее сезонное развлечение. Склоны покрыты снегом, и курорты готовы принимать гостей.

Хотя трассы для экстремалов ещё не функционируют, на курортах уже работают основные и учебные спуски. Однако бесплатные ленточные подъёмники не справляются с таким потоком туристов.

В ближайшее время планируется запуск канатной дороги и нескольких новых склонов. Кроме того, курорты активно расширяются, и в будущем количество туристов планируется увеличить. В этом году комплекс посетят около 400 тысяч человек, а к 2030 году ожидается, что число гостей возрастёт до миллиона.

"На Западе около 15% людей регулярно катаются на лыжах или сноуборде, тогда как в России этот показатель гораздо ниже — всего 3-4%. Это означает, что у нашей индустрии есть огромный потенциал. Именно поэтому в регионе и в стране в целом сейчас делается акцент на развитие зимнего туризма", — отметил директор горнолыжного курорта "Артем Рейтер".

В Челябинской области функционируют восемь крупных горнолыжных курортов. Полностью они будут готовы к началу декабря.

Уточнения

Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.

