В Челябинской области горнолыжные курорты открылись на неделю раньше обычного, благодаря холодной погоде и обильным снегопадам, сообщает корреспондент "МИР 24" Виталий Никулин.
Зима в этом году пришла раньше, и с ней открылось долгожданное зимнее сезонное развлечение. Склоны покрыты снегом, и курорты готовы принимать гостей.
Хотя трассы для экстремалов ещё не функционируют, на курортах уже работают основные и учебные спуски. Однако бесплатные ленточные подъёмники не справляются с таким потоком туристов.
В ближайшее время планируется запуск канатной дороги и нескольких новых склонов. Кроме того, курорты активно расширяются, и в будущем количество туристов планируется увеличить. В этом году комплекс посетят около 400 тысяч человек, а к 2030 году ожидается, что число гостей возрастёт до миллиона.
"На Западе около 15% людей регулярно катаются на лыжах или сноуборде, тогда как в России этот показатель гораздо ниже — всего 3-4%. Это означает, что у нашей индустрии есть огромный потенциал. Именно поэтому в регионе и в стране в целом сейчас делается акцент на развитие зимнего туризма", — отметил директор горнолыжного курорта "Артем Рейтер".
В Челябинской области функционируют восемь крупных горнолыжных курортов. Полностью они будут готовы к началу декабря.
Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.