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Utair добавляет рейс Сургут — Грозный по вторникам с 26 ноября

1:05
Туризм

С 26 ноября авиакомпания Utair добавит дополнительный рейс на маршруте Сургут — Грозный. Теперь перелёты между крупнейшим городом Ханты-Мансийского автономного округа и столицей Чечни будут выполняться не только по субботам, но и по вторникам.

Utair добавляет рейс Сургут — Грозный по вторникам с 26 ноября
Фото: Wikimedia Commons by Aeroprints.com is licensed under Public domain

По информации на сайте авиаперевозчика, с конца ноября рейсы будут отправляться из Сургута по вторникам в 09:05 по местному времени (07:05 по московскому). Из Грозного самолёты вылетают в 12:35. Продолжительность полёта составит 4 часа 15 минут.

К этому рейсу добавляется уже существующий маршрут, выполняемый раз в две недели по субботам. Стоит отметить, что с 24 декабря по 14 января рейсы будут временно приостановлены.

Напоминаем, что Грозный также имеет регулярные рейсы из Москвы и Стамбула, а из Баку и Дубая самолёты летают дважды в неделю.

Уточнения

ЮТэйр (англ. Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами (АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги», АО «ЮТэйр», АО «ЮТэйр-Инжиниринг», ООО «ТС Техник», «Центр подготовки персонала» и ООО «ЮТэйр-Информационные технологии») один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «ЮТэйр».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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