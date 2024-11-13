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Авиаперевозчик Победа запускает распродажу — как не потеряться среди скидок

2:25
Туризм

Утром 11 ноября корреспондент TourDom.ru проверил распродажу авиакомпании "Победа", о которой она анонсировала за несколько дней до этого. Лоукостер предложил скидку 20% по промокоду SKIDKIN на все билеты, купленные в этот день, на рейсы до 29 марта.

Авиаперевозчик Победа запускает распродажу — как не потеряться среди скидок
Фото: Wikimedia Commons by Alexander Mishin is licensed under Public domain

Попробовав забронировать билеты на популярный маршрут Москва — Анталья (Турция), с вылетом 16 ноября и возвращением 23 ноября, можно было подумать, что сайт перевозчика "лёг". Это бывает, когда на сайте повышенная нагрузка в дни распродаж. Однако спустя 5-7 минут система все же выдала результат.

Цена билета по промокоду составила 28,2 тыс. рублей без багажа — на 20% ниже стандартной. Для сравнения, на том же маршруте рейсы "Уральских авиалиний" с возвращением на рейсах Southwind стоили 30,5 тыс. рублей. Правда, в этом случае в стоимость уже был включён багаж.

Путешествуя с "Победой" только с ручной кладью, можно было сэкономить чуть больше 2 тыс. рублей. Однако если доплатить за багаж, стоимость билета значительно возрастала и становилась даже выше, чем у "Уральских авиалиний" с Southwind.

По маршруту Москва — Дубай (ОАЭ) результаты поиска появились только через 12 минут. Но здесь также была значительная выгода. Билеты с вылетом 16 ноября и возвращением 23 ноября с "Победой" обошлись бы в 30,7 тыс. рублей без багажа и 37,2 тыс. рублей с багажом. В то время как у конкурентов — Utair — билеты на этот же период стоили от 49 тыс. рублей за ручную кладь и 56,2 тыс. рублей с багажом.

Долгое время ожидания в системе бронирования, вероятно, связано с высокой нагрузкой на сайт в день распродажи, что делает процесс поиска билетов немного утомительным. Однако при должной настойчивости можно найти хорошие предложения на популярных направлениях. Также стоит отметить, что в системах бронирования были замечены относительно дешёвые билеты китайских авиакомпаний на Хайнань на декабрь.

Уточнения

«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, а цены как на премиум, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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