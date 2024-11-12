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«Архыз» откроет горнолыжный сезон 15 ноября

1:59
Туризм

Открытие нового горнолыжного сезона на курорте "Архыз", расположенном в Карачаево-Черкесии, состоится 15 ноября, что на полтора месяца раньше обычного.

«Архыз» откроет горнолыжный сезон 15 ноября
Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain

В этом году "Архыз" станет первым курортом в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, который откроет сезон. Официально трасса на северном склоне, расположенная на высоте 2 500 метров, будет готова для зимнего катания уже с середины ноября. Первый снег на курорте выпал ещё в октябре, и благодаря низким температурам и достаточной высоте снежного покрова трассы готовы к принятию гостей, сообщили в пресс-службе курорта.

Кроме того, в этом сезоне "Архыз" обещает стать одним из самых долгих горнолыжных сезонов в своей истории. Обычно сезон длится с декабря по апрель (в прошлом году его продлили до мая), но в этом году благодаря раннему снегу и отличным погодным условиям его продолжительность может оказаться значительно большей.

Также курорт представил новую систему лояльности для гостей. Зимой на "Архызе" будут доступны более 10 различных сервисов: школа инструкторов для детей и взрослых, полёты на воздушном шаре, высокогорные качели и многое другое. Одним из ярких событий станет музыкальный фестиваль "Технотау", который пройдет с 30 декабря по 2 января.

"Архыз" продолжает оставаться одним из самых популярных курортов страны, идеально подходящим для активного семейного отдыха. Сегодня он включает две туристические деревни, 27 километров горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой длиной 25 километров. По прогнозам, в 2024 году курорт примет более одного миллиона туристов.

Уточнения

Архы́з (карач.-балк. Ырхыз, кабард.-черк. Архъыз) — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Административный центр Архызского сельского поселения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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