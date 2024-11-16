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Как правильно собрать чемодан и сэкономить на поездках: советы, которые стоит запомнить

2:12
Туризм

Перед тем как отправиться в путешествие, важно правильно подготовиться. Есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут сэкономить время и деньги, а также облегчат сборку чемодана. Вот несколько проверенных советов, которые сделают ваш отпуск более комфортным и экономным.

Как правильно собрать чемодан и сэкономить на поездках: советы, которые стоит запомнить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Составляем список всех необходимых вещей

Перед тем как начать собирать вещи, составьте полный список всего, что вам может понадобиться. Это могут быть даже самые мелкие детали, о которых вы можете забыть в спешке. Когда список будет готов, посмотрите на него критически и отметьте только то, что действительно необходимо. Мелкие и несущественные вещи можно смело вычеркнуть, оставив только самое важное.

2. Бронируйте билеты по одному

Если вы путешествуете в компании, и вам нужно купить несколько билетов, попробуйте бронировать их по одному. Почему? Потому что система бронирования может сильно изменить цену в зависимости от количества оставшихся билетов в дешевых тарифных сегментах. Например, если на двоих осталось всего два билета, система автоматически предложит их по более высокой цене. Бронируя по одному, вы сможете купить хотя бы один из них по более выгодной цене, сэкономив несколько тысяч рублей.

3. Как добраться из аэропорта дешево

Не торопитесь садиться в такси, если вам нужно добраться из аэропорта в центр города. Это не всегда самый дешевый способ. Почти в каждом аэропорту есть автобусные маршруты, которые предлагают значительно более низкие цены. Просто посмотрите в интернете, какие автобусные компании ходят до центра и где расположены остановки.

4. Секреты упаковки одежды

Чтобы ваша одежда не мялось и поместилась в чемодан, попробуйте свернуть ее в трубочку, а не складывать. Это не только предотвратит заломы, но и позволит использовать пространство чемодана более эффективно. Удивитесь, но при таком способе укладки вещей в багаж поместится гораздо больше.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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