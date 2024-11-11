На Кубе перебои с водоснабжением, сообщают туристы

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Кубе туристы столкнулись с проблемами в некоторых отелях из-за последствий урагана "Рафаэль", который прошел над островом накануне выходных.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

По словам одного из турагентов, который поделился информацией через Telegram "Крыша ТурДома", клиенты, одного из отелей в Варадеро, сообщили о перебоях с водоснабжением и электричеством, что привело к тому, что кондиционеры не работали. Также они отметили, что рестораны a la carte были закрыты, из-за чего в основном ресторане возникали очереди на ужин.

Сейчас на кубинских курортах установилась благоприятная погода для отдыха. Прогнозы обещают лишь кратковременные дожди в ближайшие дни, а температура воздуха составит +27…+29 градусов днем и +24…+26 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что после циклона "Оскар", который прошел над Кубой в середине октября, в стране наблюдались перебои с электричеством на протяжении целой недели. Кубинские власти заявили о намерении увеличить закупки генераторов для отелей в целях подготовки к возможным блэкаутам.

Уточнения

Ку́ба - островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Расположено на островах Куба, Хувентуд и более чем на 1600 мелких островах группы Больших Антильских островов.

