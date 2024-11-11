Помпеи ограничивают число туристов

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Археологический парк Помпей введет новые ограничения на посещение, позволяя ежедневно принимать не более 20 тысяч туристов. Кроме того, все билеты, приобретаемые посетителями, станут именными, что поможет более эффективно регулировать туристические потоки.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Как сообщает Reuters, такие меры были приняты в ответ на возросшую популярность Помпей и, соответственно, на увеличение нагрузки на этот уникальный памятник археологии. Директор археологического парка Габриэль Цухтригель подчеркнул важность снижения антропогенного воздействия на древний объект для сохранения природы и обеспечения безопасности.

Согласно данным Министерства культуры Италии, летом Помпеи посетило более 4 миллионов человек, что на 33,6% превышает аналогичные показатели 2023 года. В первое воскресенье месяца, когда вход в парк бесплатный, число посетителей достигло рекорда — 36 тысяч человек.

Руководство Помпей решило ввести туристические ограничения следом за Венецией, где весной этого года была установлена плата для однодневных туристов.

Уточнения

Помпе́и - древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.



Вене́ция - город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов.

